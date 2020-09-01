ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Денежные переводы в Украину сократились на треть миллиарда долларов

Киев, Вторник 01 сентября 2020 14:50
Денежные переводы в Украину сократились на треть миллиарда долларов
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Коронакризис ударил по трудовой миграции

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-июль 2020 года составил 6 287 млн долларов. Это на 5,6% (на 355 млн долларов) меньше, чем годом ранее (6 642 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В июле 2020 года объем переводов был 922 млн долларов, что на 13,5% (на 144 млн долларов) меньше, чем годом ранее (1066 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июле 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 248 млн долларов.

Денежные переводы в Украину сократились на треть миллиарда долларов

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11111 млн долларов).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Национальный банк Украинымиграция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь