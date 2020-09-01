Денежные переводы в Украину сократились на треть миллиарда долларов

Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)

Коронакризис ударил по трудовой миграции

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-июль 2020 года составил 6 287 млн долларов. Это на 5,6% (на 355 млн долларов) меньше, чем годом ранее (6 642 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В июле 2020 года объем переводов был 922 млн долларов, что на 13,5% (на 144 млн долларов) меньше, чем годом ранее (1066 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июле 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 248 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11111 млн долларов).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.