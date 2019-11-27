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НБУ прогнозирует рост переводов от трудовых мигрантов

Новости » Экономика     27.11.2019 - 11:55
НБУ прогнозирует рост переводов от трудовых мигрантов
Фото: Олег Чурій (www.bank.gov.ua)

Темпы трудовой миграции замедляются, но объем переводов остается высоким

Национальный банк Украины ожидает, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2019 году будут несколько выше, чем в прошлом году, и составят более 11 млрд долларов. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

В то же время Чурий отметил, что наблюдается четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции.

"Это связано с тем, что доходы растут достаточно быстро. Номинальный рост зарплат составляет около 20%. Кроме того, за счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, если переводить в иностранную валюту, доходы граждан выросли почти на треть", - сказал он.

Чурий убежден, что увеличение доходов граждан - положительный факт для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине.

Напомним, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2019 года составил 2846 млн долларов, что на 5,7% больше, чем за первый квартал год (2693 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Отметим, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа является одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

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