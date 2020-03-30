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НБУ назвал сумму частных переводов в Украину за год

Новости » Экономика     30.03.2020 - 18:25
НБУ назвал сумму частных переводов в Украину за год
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Денежные переводы за год выросли почти на 1 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11111 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной статистики Национального банка Украины.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

По данным НБУ, в четвертом квартале 2019 года объем частных переводов в Украину достиг 3282 млн долларов, т.е. около 7,1% от ВВП Украины.

Как отмечается в публикации НБУ, больше всего переводов в 2019 году поступило в Украину из Польши - 3686 млн долларов. Далее идут Россия (1234 млн долларов), Чешская Республика (1113 млн долларов), США (984 млн долларов), Великобритания (601 млн долларов) и Италия (498 млн долларов).

Из стран ЕС поступило 7856 млн долларов, что составляет 65,4% от общей суммы переводов в 2019 году.

НБУ назвал сумму частных переводов в Украину за год

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

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