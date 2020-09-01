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Грошові перекази в Україну скоротилися на третину мільярда доларів

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 14:50
Грошові перекази в Україну скоротилися на третину мільярда доларів
Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Коронакризиса вдарила по трудовій міграції

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-липень 2020 року склав 6 287 млн доларів. Це на 5,6% (на 355 млн доларів) менше, ніж роком раніше (6 642 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У липні 2020 року обсяг переказів був 922 млн доларів, що на 13,5% (на 144 млн доларів) менше, ніж роком раніше ((1066 млн долларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У липні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено $ 248 млн доларів.

Грошові перекази в Україну скоротилися на третину мільярда доларів

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2019 році склав 12017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11111 млн доларів).

В НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

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