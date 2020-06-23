Денежные переводы в Украину сократились после начала кризиса

Объем частных переводов в Украину из-за границы в апреле 2020 года составил 826 млн долларов. Это на 10,4% меньше, чем в марте (922 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Тем не менее, за январь-апрель 2020 года объем переводов (3733 млн долларов) на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3645 млн долларов)

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В апреле неформальными каналами в Украину было переведено 296 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11111 млн долларов).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

НБУ в апреле на основе прогноза экономического развития стран - реципиентов украинских мигрантов снизил на 20% до 10,0 млрд долларов прогноз денежных переводов на 2020 год.