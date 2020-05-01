НБУ назвал объем падения переводов трудовых мигрантов из-за кризиса

Фото: гривны и евро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Переводы трудовых мигрантов сократятся на 2,6 млрд долларов

Национальный банк Украины на основе прогноза экономического развития стран - реципиентов украинских мигрантов снизил на 20% до 10,0 млрд долларов прогноз денежных переводов на 2020 год. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за апрель.

Как отмечается в обзоре, до посдеднего времени консенсусное мнение заключалось в том, что значительные объемы переводов трудовых мигрантов смягчают последствия кризисов для стран - доноров рабочей силы. В отличие от других финансовых потоков, переводы являются довольно устойчивыми, поскольку трудовые мигранты стараются поддержать своих близких в сложные времена. Кроме того, такие потоки быстро восстанавливаются после завершения кризиса.

Эксперты НБУ напоминают, что при прошлых кризисах ослабление экономик стран - реципиентов трудовых мигрантов влекло за собой падение заработных плат за рубежом, потерю частью мигрантов работы или ухудшение условий труда, а следовательно, и сокращение переводов. Так, во время глобального финансового кризиса 2009 года объемы денежных переводов в мире сократились на 6%, в Украине - на 12%.

"Однако текущая глобальная рецессия имеет свои особенности в воздействии на переводы из-за закрытия границ многими странами. Ведь много трудовых мигрантов вернулись домой, а другая часть - не сможет поехать на заработки, хотя и планировала это сделать", - говорится в документе.

Учитывая это, в прогнозе НБУ учтено как предположение снижения количества трудовых мигрантов, так и эффекты от охлаждения экономической активности и карантинных ограничений в странах - реципиентах.

Обновленный прогноз НБУ основывается на предположении об отмене большинства карантинных мер до конца II квартала 2020 года. Как результат, негативное влияние текущего кризиса будет неравномерным по кварталам: наибольшее сокращение переводов ожидается во II квартале с постепенным его уменьшением к концу года.

На основании информации из открытых источников, от Пограничной службы, оценок экспертов и т. п, НБУ оценивает общее количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину в течение карантинного периода, на уровне около 10%. Кроме того, ограничение на выезд за границу станет дополнительным фактором снижения переводов во II квартале, поскольку сезонные работники останутся дома (еще около 10%). В целом в 2020 году влияние уменьшения количества мигрантов на денежные переводы было оценено в 0,6 млрд долларов.

Кроме того, эффект от вынужденного перехода на частичную занятость или потери постоянной работы оценены в 1,2 млрд долларов. А потери от уменьшения заработных плат трудовых мигрантов оценены в 0,8 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по оценке Национального банка Украины, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12,0 млрд долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11,1 млрд долларов).

Напомним, по данным Всемирного банка, объемы международных денежных переводов могут сократиться примерно на 20% из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.