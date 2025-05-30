День захисту дітей: що це за свято й коли його відзначали вперше

Міжнародний день захисту дітей: історія свята

Вважається, що одним із перших кроків у становленні Міжнародного дня захисту дітей стало проголошення Лігою Націй у 1924 році Женевської декларації прав дитини, яку розробила британська соціальна реформаторка Еглантайн Джебб.

У листопаді 1949 року свято запровадили офіційно - у Парижі, рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок.

Його дату - 1 червня - обрали зокрема через те, що вона символізує початок літа, коли діти насолоджуються більшою свободою та частіше грають на вулиці. Це додатково підкреслює важливість створення безпечних і щасливих умов для їхнього розвитку.

Відзначали Міжнародний день захисту дітей вперше вже в наступному 1950 році - у 51 країні світу.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) також підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя та здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.

День захисту дітей в Україні

В Україні День захисту дітей було офіційно проголошено у 1998 році указом другого президента Леоніда Кучми №568/98 "Про День захисту дітей" (від 30 травня).

Згідно з документом, таке рішення було схвалене "на підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" та інших громадських організацій".

"Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно 1 червня", - наголошувалось в указі.

Традиційно в цей день проводились різноманітні розважальні та пізнавальні заходи для дітей.

Особливого значення це свято набуло через війну з РФ, адже багато дітей (разом із дорослими), рятуючись від постійних атак і обстрілів, змушені були залишити власні домівки, селища і міста, дехто - навіть рідну країну.

Тим часом діти, які залишаються на прифронтових та окупованих територіях, перебувають у щоденній небезпеці.

Юні українці втрачають батьків, близьких і друзів. Декого ворог вивозить з України примусово.

Отже, День захисту дітей - це можливість вкотре нагадати світові, що кожна дитина має право проживати безпечне дитинство та бути щасливою, мати доступ до освіти та всіх необхідних послуг.

Сьогодні, 30 травня, шостий президент України Володимир Зеленський змінив дату свята з метою:

утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України;

посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини;

реалізації положень Конвенції про права дитини.

Тепер День захисту дітей в Україні співпадає зі Всесвітнім днем дитини та відзначається 20 листопада.