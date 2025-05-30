День защиты детей: что это за праздник и когда его отмечали впервые

Международный день защиты детей: история праздника

Считается, что одним из первых шагов в становлении Международного дня защиты детей стало провозглашение Лигой Наций в 1924 году Женевской декларации прав ребенка, которую разработала британская социальная реформатор Эглантайн Джебб.

В ноябре 1949 года праздник ввели официально - в Париже, решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин.

Его дату - 1 июня - выбрали в частности из-за того, что она символизирует начало лета, когда дети наслаждаются большей свободой и чаще играют на улице. Это дополнительно подчеркивает важность создания безопасных и счастливых условий для их развития.

Отмечали Международный день защиты детей впервые уже в следующем 1950 году - в 51 стране мира.

Организация Объединенных Наций (ООН) также поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

День защиты детей в Украине

В Украине День защиты детей был официально провозглашен в 1998 году указом второго президента Леонида Кучмы №568/98 "О Дне защиты детей" (от 30 мая).

Согласно документу, такое решение было принято "в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина - детям" и других общественных организаций".

"Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно 1 июня", - отмечалось в указе.

Традиционно в этот день проводились различные развлекательные и познавательные мероприятия для детей.

Особое значение этот праздник приобрел из-за войны с РФ, ведь многие дети (вместе со взрослыми), спасаясь от постоянных атак и обстрелов, вынуждены были покинуть собственные дома, села и города, некоторые - даже родную страну.

Между тем дети, которые остаются на прифронтовых и оккупированных территориях, находятся в ежедневной опасности.

Юные украинцы теряют родителей, близких и друзей. Некоторых враг вывозит из Украины принудительно.

Следовательно, День защиты детей - это возможность еще раз напомнить миру, что каждый ребенок имеет право проживать безопасное детство и быть счастливым, иметь доступ к образованию и всем необходимым услугам.

Сегодня, 30 мая, шестой президент Украины Владимир Зеленский изменил дату праздника с целью:

утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины;

усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка;

реализации положений Конвенции о правах ребенка.

Теперь День защиты детей в Украине совпадает со Всемирным днем ребенка и отмечается 20 ноября.