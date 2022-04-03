За день ВСУ уничтожили восемь воздушных целей оккупантов

Воздушные Силы ВСУ продолжают уничтожать воздушную технику российских оккупантов. Так, 2 апреля украинским защитникам удалось сбить 8 вражеских воздушных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных сил ВСУ.
Среди восьми уничтоженных воздушных целей было:
"Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать чрезвычайное положение при ликвидации последствий войны. Он также отметил, что в данное время ведутся переговоры с партнерами о восстановлении Украины.
Ранее Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины.
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