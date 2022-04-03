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За день ВСУ уничтожили восемь воздушных целей оккупантов

Фото: украинские военные запускают ракету (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Воздушные Силы ВСУ продолжают уничтожать воздушную технику российских оккупантов. Так, 2 апреля украинским защитникам удалось сбить 8 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных сил ВСУ.

Среди восьми уничтоженных воздушных целей было:

  • 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);
  • 1 вертолет;
  • 1 беспилотник (ОТР);
  • 4 крылатых ракеты.

"Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать чрезвычайное положение при ликвидации последствий войны. Он также отметил, что в данное время ведутся переговоры с партнерами о восстановлении Украины.

Ранее Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины.

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