За день ВСУ уничтожили восемь воздушных целей оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных сил ВСУ.

"Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать чрезвычайное положение при ликвидации последствий войны. Он также отметил, что в данное время ведутся переговоры с партнерами о восстановлении Украины.

Ранее Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины.

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