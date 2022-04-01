В Украине будет действовать чрезвычайное положение при ликвидации последствий войны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать чрезвычайное положение при ликвидации последствий войны. При этом он подчеркнул, что президент и правительство будет принимать решения об отмене военного положения и режима ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Как только военная ситуация будет позволять, то руководство государства будет принимать решение об отмене военного положения. После военного положения останется действовать чрезвычайное положение по всему государству", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с партнерами о будущем восстановлении Украины.

"Конечно, мы сегодня ведем переговоры с нашими партнерами, потому что у нас будет много работы по восстановлению нашей страны, мы будем много строить, много восстанавливать... Во время ликвидации последствий будет действовать режим чрезвычайного положения. Президент и правительство будет принимать решения, когда будем выходить из этих состояний поэтапно", - добавил он.