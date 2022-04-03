За день ЗСУ знищили вісім повітряних цілей окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонам техніки, логістичним центрам і живій силі окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні діятиме надзвичайний стан при ліквідації наслідків війни. Він також зазначив, що зараз ведуться переговори з партнерами про відновлення України.

Раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія готова стати гарантом безпеки нейтрального статусу України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.