ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Италия готова стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины, - глава МИД

Новина українською →
Баку, Суббота 02 апреля 2022 14:31
Италия готова стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины, - глава МИД Фото: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины. Глава МИД добавил, что Рим нацелен отказаться от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Итальянское правительство готово внести свой вклад в мирный процесс и гарантировать нейтралитет Украины", - цитирует агентство Ди Майо.

Министр подчеркнул, что Италия поддерживает продолжение переговоров Украины и России. Он высоко оценил предпринятые Турцией действия.

Глава МИД также отметил, что Италия подготовила план энергобезопасности и нацелена на отдаление от российского рынка. В связи с этим Рим планирует усилить сотрудничество со странами средиземноморского региона.

Напомним, ранее Турция заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

Война России против Украины идет 38-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война России против Украины Гарантии безопасности
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой