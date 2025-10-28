UA

День без води. Одне з українських міст залишиться без постачання 29 жовтня

У Хмельницькому призупинять водопостачання 29 жовтня (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Хмельницькому 29 жовтня тимчасово припинять водопостачання через планові роботи на магістральних мережах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МКП "Хмельницькводоканал" у Facebook.

Коли не буде води і чому її відключать

Постачання води призупинять з 9:00 до 18:00.

Фахівці проводитимуть заміни запірної арматури на центральних мережах. Це необхідно для покращення надійності системи водопостачання міста.

Що радять мешканцям

Комунальники закликали заздалегідь зробити запас води та поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

МКП "Хмельницькводоканал" просить вибачення у жителів міста за можливі труднощі під час проведення робіт.

Води не буде з 9.00 до 18.00 (скриншот)

Проблеми з водою у Львові

Днями ми повідомляли, що у Львові сталася наймасштабніша за останні десятиліття аварія на магістральному водогоні. Частина міста на три доби залишилась без води. Повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу води.

"З таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей", - повідомили у компанії.

На четвертий день після аварії ще 10% жителів міста залишались без водопостачання.

