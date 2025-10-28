День без води. Одне з українських міст залишиться без постачання 29 жовтня

Проблеми з водою у Львові

Днями ми повідомляли, що у Львові сталася наймасштабніша за останні десятиліття аварія на магістральному водогоні. Частина міста на три доби залишилась без води. Повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу води.

"З таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей", - повідомили у компанії.

На четвертий день після аварії ще 10% жителів міста залишались без водопостачання.