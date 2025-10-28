День без воды. Один из украинских городов останется без снабжения 29 октября

Проблемы с водой во Львове

На днях мы сообщали, что во Львове произошла самая масштабная за последние десятилетия авария на магистральном водопроводе. Часть города на трое суток осталась без воды. Повторные аварии не позволяли стабилизировать подачу воды.

"С таким вызовом Львовводоканал еще не сталкивался. Персонал работает на пределе возможностей", - сообщили в компании.

На четвертый день после аварии еще 10% жителей города оставались без водоснабжения.