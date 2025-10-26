У Львові 10% жителів досі без води: що розповіли у міськраді
Через масштабну аварію на магістральному водопроводі у Львові без води лишаються близько 50 тисяч жителів. Поки точний час відновлення мережі невідомий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівську міськраду" в Telegram.
"Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян - це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів. Як тільки знатимемо точний час відновлення водопостачання - одразу повідомимо", - йдеться у пресслужбі міськради..
На місці аварії зараз працюють аварійні бригади та керівництво "Львівводоканалу".
Питну воду людям підвозять водовозки - їхня робота продовжена до повного відновлення системи.
У міській раді Львова пояснили, чому стаються нові аварії:
"Після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви - система "зриває»" у найслабших місцях", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що зараз ремонтники роблять все необхідне для відновлення водопостачання жителям Львова.
У міськраді додали, що вартість повної заміни усіх мереж водопостачання у Львові становить понад 10 мільярдів гривень.
Нагадаємо, у Львові сталася наймасштабніша аварія на магістральному водогоні - частина міста вже третю добу залишається без води.
Також ми писали, що днями через обстріли росіян без води залищилась частина Києва. Зазначимо, що ворог пошкоджує інфраструктуру України, в результаті чого люди лишаються без світла, тепла та водопостачання.