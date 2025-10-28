День без води. Одне з українських міст залишиться без постачання 29 жовтня

У Хмельницькому 29 жовтня тимчасово припинять водопостачання через планові роботи на магістральних мережах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МКП "Хмельницькводоканал" у Facebook .

Води не буде з 9.00 до 18.00 (скриншот)

МКП "Хмельницькводоканал" просить вибачення у жителів міста за можливі труднощі під час проведення робіт.

Фахівці проводитимуть заміни запірної арматури на центральних мережах. Це необхідно для покращення надійності системи водопостачання міста.

Проблеми з водою у Львові

Днями ми повідомляли, що у Львові сталася наймасштабніша за останні десятиліття аварія на магістральному водогоні. Частина міста на три доби залишилась без води. Повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу води.

"З таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей", - повідомили у компанії.

На четвертий день після аварії ще 10% жителів міста залишались без водопостачання.