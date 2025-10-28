День без воды. Один из украинских городов останется без снабжения 29 октября
В Хмельницком 29 октября временно прекратят водоснабжение из-за плановых работ на магистральных сетях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МКП "Хмельницкводоканал" в Facebook.
Когда не будет воды и почему ее отключат
Поставки воды приостановят с 9:00 до 18:00.
Специалисты будут проводить замены запорной арматуры на центральных сетях. Это необходимо для улучшения надежности системы водоснабжения города.
Что советуют жителям
Коммунальщики призвали заранее сделать запас воды и отнестись к временным неудобствам с пониманием.
ГКП "Хмельницкводоканал" приносит извинения жителям города за возможные трудности во время проведения работ.
Воды не будет с 9.00 до 18.00 (скриншот)
Проблемы с водой во Львове
На днях мы сообщали, что во Львове произошла самая масштабная за последние десятилетия авария на магистральном водопроводе. Часть города на трое суток осталась без воды. Повторные аварии не позволяли стабилизировать подачу воды.
"С таким вызовом Львовводоканал еще не сталкивался. Персонал работает на пределе возможностей", - сообщили в компании.
На четвертый день после аварии еще 10% жителей города оставались без водоснабжения.