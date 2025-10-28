День без воды. Один из украинских городов останется без снабжения 29 октября

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МКП "Хмельницкводоканал" в Facebook .

Воды не будет с 9.00 до 18.00 (скриншот)

ГКП "Хмельницкводоканал" приносит извинения жителям города за возможные трудности во время проведения работ.

Коммунальщики призвали заранее сделать запас воды и отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Специалисты будут проводить замены запорной арматуры на центральных сетях. Это необходимо для улучшения надежности системы водоснабжения города.

Проблемы с водой во Львове

На днях мы сообщали, что во Львове произошла самая масштабная за последние десятилетия авария на магистральном водопроводе. Часть города на трое суток осталась без воды. Повторные аварии не позволяли стабилизировать подачу воды.

"С таким вызовом Львовводоканал еще не сталкивался. Персонал работает на пределе возможностей", - сообщили в компании.

На четвертый день после аварии еще 10% жителей города оставались без водоснабжения.