ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

День Украинской Государственности: точная дата, будет ли выходной, почему отмечают этот праздник

Вторник 08 июля 2025 09:50
UA EN RU
День Украинской Государственности: точная дата, будет ли выходной, почему отмечают этот праздник Когда в 2025 году отмечают День Украинской Государственности (фото: Pixabay)
Автор: Феликс Коркин

Чувство единства, национального достоинства и духовного наследия - вот что воплощает в себе День Украинской Государственности. Этот праздник не только чтит события прошлого, но и утверждает право современной Украины на самобытность и независимость.

РБК-Украина рассказывает о точной дате и смысле молодого украинского праздника.

Когда и кем был учрежден праздник

День Украинской Государственности был официально введен указом Президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года. Инициатива празднования появилась как часть чествования 30-летия независимости Украины.

Первый раз этот праздник отметили в 2022 году, и он сразу приобрел глубокое национальное значение. Изначально День Государственности приходился на 28 июля - день памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Однако после перехода на новоюлианский календарь дату празднования сместили - теперь праздник отмечают 15 июля.

Это решение было принято в 2023 году для гармонизации с церковными праздниками и календарем. Так, с 2024 года украинцы ежегодно чествуют государственность в новую дату, совпадающую с новым церковным календарем.

Когда празднуют День Государственности в 2025 году

В 2025 году День Украинской Государственности приходится на 15 июля, что является официальной новой датой согласно церковному календарю. В этом году праздник выпадает на вторник, но из-за действия военного положения он не будет выходным днем.

После победы и возвращения к мирной жизни День Государственности, вероятно, снова станет официальным праздничным днем с отдыхом.

Празднование этой даты является важным событием не только для верующих, но и для всех украинцев, ценящих свое происхождение и государственность. В 2025 году украинцы в четвертый раз отметят этот праздник, несмотря на все трудности войны. Он объединяет нацию в сложные времена и дает надежду на светлое будущее.

День Украинской Государственности: точная дата, будет ли выходной, почему отмечают этот праздникДень Украинской Государственности связан с Крещением Руси и Владимиром Великим (фото: Pixabay)

Почему этот праздник важен для украинцев

День Украинской Государственности является символом национальной идентичности, преемственности и суверенитета. Этот день напоминает, что украинское государство имеет глубокие исторические корни, которые начинаются еще со времен Киевской Руси.

В 988 году состоялось Крещение Руси - событие, которое определило духовный выбор народа и заложило основы для развития культуры и государственности. Праздник чествует не только князя Владимира, но и всех, кто на протяжении веков боролся за свободу и самостоятельность Украины.

В этот день мы вспоминаем и о других этапах создания государства - казацкую эпоху, УНР, ЗУНР, Карпатскую Украину, современную Независимость. День Государственности - это доказательство того, что Украина никогда не была "искусственным" государством, как это пытается утверждать страна-агрессор.

Мы имеем свой герб, язык, традиции и исторический путь, который не поддается сомнению. Именно поэтому День Украинской Государственности - это больше чем просто праздник: это день достоинства, памяти и силы духа украинского народа.

Вас может заинтересовать

При написании материала использованы источники: материалы сайта Украинского Института Национальной Памяти, портала Верховной Рады Украины, Википедии.

Читайте РБК-Украина в Google News
День Украинской Государственности Праздники
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского