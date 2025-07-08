День Украинской Государственности: точная дата, будет ли выходной, почему отмечают этот праздник
Чувство единства, национального достоинства и духовного наследия - вот что воплощает в себе День Украинской Государственности. Этот праздник не только чтит события прошлого, но и утверждает право современной Украины на самобытность и независимость.
РБК-Украина рассказывает о точной дате и смысле молодого украинского праздника.
Когда и кем был учрежден праздник
День Украинской Государственности был официально введен указом Президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года. Инициатива празднования появилась как часть чествования 30-летия независимости Украины.
Первый раз этот праздник отметили в 2022 году, и он сразу приобрел глубокое национальное значение. Изначально День Государственности приходился на 28 июля - день памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Однако после перехода на новоюлианский календарь дату празднования сместили - теперь праздник отмечают 15 июля.
Это решение было принято в 2023 году для гармонизации с церковными праздниками и календарем. Так, с 2024 года украинцы ежегодно чествуют государственность в новую дату, совпадающую с новым церковным календарем.
Когда празднуют День Государственности в 2025 году
В 2025 году День Украинской Государственности приходится на 15 июля, что является официальной новой датой согласно церковному календарю. В этом году праздник выпадает на вторник, но из-за действия военного положения он не будет выходным днем.
После победы и возвращения к мирной жизни День Государственности, вероятно, снова станет официальным праздничным днем с отдыхом.
Празднование этой даты является важным событием не только для верующих, но и для всех украинцев, ценящих свое происхождение и государственность. В 2025 году украинцы в четвертый раз отметят этот праздник, несмотря на все трудности войны. Он объединяет нацию в сложные времена и дает надежду на светлое будущее.
День Украинской Государственности связан с Крещением Руси и Владимиром Великим (фото: Pixabay)
Почему этот праздник важен для украинцев
День Украинской Государственности является символом национальной идентичности, преемственности и суверенитета. Этот день напоминает, что украинское государство имеет глубокие исторические корни, которые начинаются еще со времен Киевской Руси.
В 988 году состоялось Крещение Руси - событие, которое определило духовный выбор народа и заложило основы для развития культуры и государственности. Праздник чествует не только князя Владимира, но и всех, кто на протяжении веков боролся за свободу и самостоятельность Украины.
В этот день мы вспоминаем и о других этапах создания государства - казацкую эпоху, УНР, ЗУНР, Карпатскую Украину, современную Независимость. День Государственности - это доказательство того, что Украина никогда не была "искусственным" государством, как это пытается утверждать страна-агрессор.
Мы имеем свой герб, язык, традиции и исторический путь, который не поддается сомнению. Именно поэтому День Украинской Государственности - это больше чем просто праздник: это день достоинства, памяти и силы духа украинского народа.
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При написании материала использованы источники: материалы сайта Украинского Института Национальной Памяти, портала Верховной Рады Украины, Википедии.