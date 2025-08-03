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День Повітряних Сил України: щирі привітання для захисників нашого неба

Привітання з Днем Повітряних Сил (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

3 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України. І сьогодні варто привітати тих, хто стоїть на захисті нашої країни та знищує ворога з неба.

РБК-Україна розповідає, чому це свято випало саме на 3 серпня і як вітати військових.

Історія свята

День Повітряних Сил Збройних Сил України відзначають щороку в першу неділю серпня. Це свято було встановлене указом Президента у 2007 році, щоб вшанувати всіх військовослужбовців, які захищають українське небо.

Цього року це свято припадає саме на сьогодні, 3 серпня.

Повітряні Сили відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави, зокрема в сучасних умовах повномасштабної війни з Росією. Наші захисники неба стали ще більшою опорою для української армії та мирного населення.

Саме завдяки їм щодня перехоплюються ракети, знищуються дрони та зменшуються масштаби ворожих ударів. У цей день важливо згадати подвиги наших льотчиків, зенітників, техніків і всіх, хто забезпечує роботу авіаційних та протиповітряних підрозділів.

До складу Повітряних Сил належать зенітні ракетні та радіотехнічні війська, а ще такі роди авіації:

  • бомбардувальна
  • винищувальна
  • штурмова
  • розвідувальна.

З Днем Повітряних Сил України (фото: Getty Images)

Привітання з Днем Повітряних Сил

  • "З Днем Повітряних Сил! Дякуємо кожному, хто пильнує українське небо й не дозволяє ворогу підійти ані на крок. Ви - наша гордість, наша безпека і наші незламні крила"
  • "Вітаю з професійним святом! Ваші щоденні подвиги варті найвищої шани. Нехай сили ніколи не залишають вас, а небо буде мирним"
  • "Зі святом захисників неба! Нехай ваша точність буде блискучою, техніка - надійною, а ворог - завжди на прицілі. Бережи вас Господь!"
  • "Ваша робота - це більше, ніж професія. Це місія. Дякуємо вам за витримку, професіоналізм і за те, що небо над нашими головами - під вашим наглядом. Зі святом!
  • "Сердечно вітаємо воїнів Повітряних Сил! Ви - перші, хто зустрічає ворога в небі. Ви ті, кому довіряємо життя. Ви - сила, що захищає Україну з висоти"
  • "З Днем Повітряних Сил! Хай ваші крила не втомлюються, а серце завжди б’ється в ритмі перемоги. Нехай кожен виліт завершується поверненням додому"
  • "Вдячність вам - безмежна! Мужні, сильні, незламні - ви гідні оплесків щодня. Зі святом, герої неба!"
  • "Хай ваша служба буде легкою, небо ясним, а перемоги - близькими. Вітаємо з Днем Повітряних Сил і зичимо лише щасливих злетів і мирних горизонтів!".

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Під час створення матеріалу були використані: Вікіпедія, "Твій світ".

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