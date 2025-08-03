День Повітряних Сил України: щирі привітання для захисників нашого неба

Історія свята

День Повітряних Сил Збройних Сил України відзначають щороку в першу неділю серпня. Це свято було встановлене указом Президента у 2007 році, щоб вшанувати всіх військовослужбовців, які захищають українське небо.

Цього року це свято припадає саме на сьогодні, 3 серпня.

Повітряні Сили відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави, зокрема в сучасних умовах повномасштабної війни з Росією. Наші захисники неба стали ще більшою опорою для української армії та мирного населення.

Саме завдяки їм щодня перехоплюються ракети, знищуються дрони та зменшуються масштаби ворожих ударів. У цей день важливо згадати подвиги наших льотчиків, зенітників, техніків і всіх, хто забезпечує роботу авіаційних та протиповітряних підрозділів.

До складу Повітряних Сил належать зенітні ракетні та радіотехнічні війська, а ще такі роди авіації:

бомбардувальна

винищувальна

штурмова

розвідувальна.

З Днем Повітряних Сил України (фото: Getty Images)

Привітання з Днем Повітряних Сил