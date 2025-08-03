День Воздушных Сил Украины: искренние поздравления для защитников нашего неба

3 августа - День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. И сегодня стоит поздравить тех, кто стоит на защите нашей страны и уничтожает врага с неба.
РБК-Украина рассказывает, почему этот праздник выпал именно на 3 августа и как поздравлять военных.
День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. Этот праздник был установлен указом Президента в 2007 году, чтобы почтить всех военнослужащих, которые защищают украинское небо.
В этом году этот праздник приходится именно на сегодня, 3 августа.
Воздушные Силы играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, в частности в современных условиях полномасштабной войны с Россией. Наши защитники неба стали еще большей опорой для украинской армии и мирного населения.
Именно благодаря им ежедневно перехватываются ракеты, уничтожаются дроны и уменьшаются масштабы вражеских ударов. В этот день важно вспомнить подвиги наших летчиков, зенитчиков, техников и всех, кто обеспечивает работу авиационных и противовоздушных подразделений.
В состав Воздушных Сил входят зенитные ракетные и радиотехнические войска, а еще такие рода авиации:
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