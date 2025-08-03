День Воздушных Сил Украины: искренние поздравления для защитников нашего неба

История праздника

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. Этот праздник был установлен указом Президента в 2007 году, чтобы почтить всех военнослужащих, которые защищают украинское небо.

В этом году этот праздник приходится именно на сегодня, 3 августа.

Воздушные Силы играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, в частности в современных условиях полномасштабной войны с Россией. Наши защитники неба стали еще большей опорой для украинской армии и мирного населения.

Именно благодаря им ежедневно перехватываются ракеты, уничтожаются дроны и уменьшаются масштабы вражеских ударов. В этот день важно вспомнить подвиги наших летчиков, зенитчиков, техников и всех, кто обеспечивает работу авиационных и противовоздушных подразделений.

В состав Воздушных Сил входят зенитные ракетные и радиотехнические войска, а еще такие рода авиации:

бомбардировочная

истребительная

штурмовая

разведывательная.

С Днем Воздушных Сил Украины (фото: Getty Images)

Поздравления с Днем Воздушных Сил