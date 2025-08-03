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День Воздушных Сил Украины: искренние поздравления для защитников нашего неба

Поздравление с Днем Воздушных Сил (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

3 августа - День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. И сегодня стоит поздравить тех, кто стоит на защите нашей страны и уничтожает врага с неба.

РБК-Украина рассказывает, почему этот праздник выпал именно на 3 августа и как поздравлять военных.

История праздника

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. Этот праздник был установлен указом Президента в 2007 году, чтобы почтить всех военнослужащих, которые защищают украинское небо.

В этом году этот праздник приходится именно на сегодня, 3 августа.

Воздушные Силы играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, в частности в современных условиях полномасштабной войны с Россией. Наши защитники неба стали еще большей опорой для украинской армии и мирного населения.

Именно благодаря им ежедневно перехватываются ракеты, уничтожаются дроны и уменьшаются масштабы вражеских ударов. В этот день важно вспомнить подвиги наших летчиков, зенитчиков, техников и всех, кто обеспечивает работу авиационных и противовоздушных подразделений.

В состав Воздушных Сил входят зенитные ракетные и радиотехнические войска, а еще такие рода авиации:

  • бомбардировочная
  • истребительная
  • штурмовая
  • разведывательная.

С Днем Воздушных Сил Украины (фото: Getty Images)

Поздравления с Днем Воздушных Сил

  • "С Днем Воздушных Сил! Спасибо каждому, кто следит за украинским небом и не позволяет врагу подойти ни на шаг. Вы - наша гордость, наша безопасность и наши несокрушимые крылья"
  • "Поздравляю с профессиональным праздником! Ваши ежедневные подвиги стоят наивысшего уважения. Пусть силы никогда не оставляют вас, а небо будет мирным"
  • "С праздником защитников неба! Пусть ваша точность будет блестящей, техника - надежной, а враг - всегда на прицеле. Храни вас Бог!"
  • "Ваша работа - это больше, чем профессия. Это миссия. Спасибо вам за выдержку, профессионализм и за то, что небо над нашими головами - под вашим наблюдением. С праздником!
  • "Сердечно поздравляем воинов Воздушных Сил! Вы - первые, кто встречает врага в небе. Вы те, кому доверяем жизнь. Вы - сила, защищающая Украину с высоты"
  • "С Днем Воздушных Сил! Пусть ваши крылья не устают, а сердце всегда бьется в ритме победы. Пусть каждый вылет завершается возвращением домой"
  • "Благодарность вам - безгранична! Мужественные, сильные, несокрушимые - вы достойны аплодисментов ежедневно. С праздником, герои неба!"
  • "Пусть ваша служба будет легкой, небо ясным, а победы - близкими. Поздравляем с Днем Воздушных Сил и желаем только счастливых взлетов и мирных горизонтов!".

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При создании материала были использованы: Википедия, "Твій світ".

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