День пам'яті загиблих захисників: що означає дата 29 серпня для України

Коли з'явився День пам'яті загиблих захисників

День пам'яті загиблих захисників України - не єдина дата, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за державність, незалежність і соборність нашої країни. Не єдиний день, коли ми віддаємо їм шану й розповідаємо історії про них.

Проте цей день є особливим як нагода для суспільства - кожного українця - разом зосередитися на пам'яті, шані та вдячності нашим захисникам.

Офіційно День пам'яті загиблих захисників України був запроваджений 23 серпня 2019 року указом шостого президента нашої держави - Володимира Зеленського - №621/2019 "Про День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України".

Згідно з документом, День пам'яті захисників України відзначається щорічно на підтримку ініціатив громадськості та з метою:

гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

увічнення їх героїзму;

зміцнення патріотичного духу у суспільстві.

Фрагмент указу президента (скриншот: president.gov.ua)

Чим особлива для українців дата 29 серпня

Дата Дня пам'яті загиблих захисників України - 29 серпня - була обрана не випадково.

З нею пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення - вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.

"Тоді російське керівництво - традиційно для себе - порушило домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути "зеленим коридором", - нагадали в Українському інституті національної пам'яті.

Уточнюється, що шлях наших воїнів пролягав через соняшникові поля, що дозрівали. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став саме соняшник.

Пізніше на замовлення ГО "Об'єднання матерів і дружин Захисників України" (у партнерстві з УІНП) було створено соціальне відео, спрямоване на підкреслення важливості вшанування військових, які пожертвували своїм життям за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

План заходів до Дня пам'яті захисників України

У 2025 році Кабінет міністрів затвердив план заходів до Дня пам'яті загиблих захисників України (розроблений Міністерством у справах ветеранів України).

Він має на меті:

зберегти традицію вшанування загиблих;

підтримати патріотизм серед молоді;

нагадати, якою ціною виборюється наша незалежність та свобода.

Так, з нагоди Дня пам'яті захисників України планується проведення низки національно-патріотичних заходів, зокрема:

Всеукраїнська акція пам'яті "Сонях";

щорічний забіг у пам'ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за героїв України";

виставка знищеної військової техніки та озброєння збройних формувань РФ на території України;

приспущення Державного прапора України на будівлях державних органів, дипломатичних установ за кордоном, державних підприємств, організацій, а також у військових частинах і на кораблях;

під час загальнонаціональної хвилини мовчання - зупинка роботи держорганів, місцевої влади, підприємств, установ і організацій (крім тих, що працюють безперервно), а також зупинка руху громадського та приватного транспорту.

Крім цього, було заплановано проведення тематичних виставок і публікації наукових праць, збірок документів і матеріалів, енциклопедичних, довідкових, науково-популярних та інших видань, присвячених вшануванню пам'яті Захисників і Захисниць України.