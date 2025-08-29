День памяти погибших защитников: что означает дата 29 августа для Украины

День памяти погибших защитников Украины отмечается ежегодно в конце лета - 29 августа.
День памяти погибших защитников Украины - не единственная дата, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за государственность, независимость и соборность нашей страны. Не единственный день, когда мы отдаем им дань уважения и рассказываем истории о них.
Однако этот день является особенным как возможность для общества - каждого украинца - вместе сосредоточиться на памяти, уважении и благодарности нашим защитникам.
Официально День памяти погибших защитников Украины был введен 23 августа 2019 года указом шестого президента нашего государства - Владимира Зеленского - №621/2019 "О Дне памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".
Согласно документу, День памяти защитников Украины отмечается ежегодно в поддержку инициатив общественности и с целью:
Дата Дня памяти погибших защитников Украины - 29 августа - была выбрана не случайно.
С ней связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения - выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году.
"Тогда российское руководство - традиционно для себя - нарушило договоренности: украинских военных расстреляли, когда они колоннами проходили по тому, что должно было быть "зеленым коридором",- напомнили в Украинском институте национальной памяти.
Уточняется, что путь наших воинов пролегал через созревающие подсолнечные поля. Поэтому традиционным символом памятного дня 29 августа стал именно подсолнечник.
Позже по заказу ОО "Объединение матерей и жен Защитников Украины" (в партнерстве с УИНП) было создано социальное видео, направленное на подчеркивание важности чествования военных, которые пожертвовали своей жизнью за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
В 2025 году Кабинет министров утвердил план мероприятий ко Дню памяти погибших защитников Украины (разработанный Министерством по делам ветеранов Украины).
Он имеет целью:
Так, по случаю Дня памяти защитников Украины планируется проведение ряда национально-патриотических мероприятий, в частности:
Кроме этого, было запланировано проведение тематических выставок и публикации научных трудов, сборников документов и материалов, энциклопедических, справочных, научно-популярных и других изданий, посвященных чествованию памяти Защитников и Защитниц Украины.
Напомним, 28 июля 2025 года Украина впервые на всегосударственном уровне почтила память о тех, кто погиб в российском плену. Эта дата была приурочена к трагической годовщине теракта в поселке Еленовка Донецкой области.
Тем временем память "киборгов", которые героически защищали Донецкий аэропорт, в Украине чтят 20 января.
