Оленівка не забута. В Україні - офіційно новий День пам'яті

Сьогодні, 28 липня Україна вперше на вседержавному рівні вшановує памʼять про тих, хто загинув у російському полоні. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області.

Що відомо про новий день пам'яті та трагедію в Оленівці - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Таким чином, із 2025 року і надалі щорічно 28 липня - це день пам’яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Відповідну постанову Верховна Рада ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року.

Тоді на території колишньої Волноваської виправної колонії №120 російськими окупантами були вбиті українські військовополонені - оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу "Азовсталь".

Внаслідок російського теракту щонайменше 53 українських оборонців загинули, а понад 130 - були поранені.

Злочин проти українських оборонців став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов’язує державу, яка їх утримує, забезпечувати їхню безпеку та життя.

Представники військово-політичного керівництва України та військові вже зробили низку заяв та звернень в День пам'яті про тих, хто загинув у російському полоні.

Президент Володимир Зеленський:

"В ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених - "азовців" - в Оленівці. І на жаль, таких прикладів російських звірств немало.

Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми памʼятаємо. І не пробачимо".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський:

"Ми вшановуємо полеглих у полоні. Закатованих. Знищених. Ми пам’ятаємо. І не пробачимо. Ми віримо в повернення кожного нашого воїна. І в силу кожної родини, яка чекає. З любов’ю, болем і витримкою. Держава робить усе можливе, щоб повернення відбувалися. І ця робота триває, щоб повернути додому всіх. Це не просто боротьба за наших людей. Це - боротьба за людяність".

Керівник ГУР МО Кирило Буданов:

"У кривавій війні проти московського агресора ми боремося також за те, щоб українські військовослужбовці та цивільні більше ніколи не ставали жертвами тортур.

Завдання української держави та нас, як її громадян, - гарантувати, що ті, хто страчував, катував і покривав злочини проти військовополонених, не уникнуть відповідальності. Це - наш спільний обовʼязок перед загиблими та закатованими. Вічна пам’ять усім, хто не повернувся з московитського полону. Продовжуємо роботу над визволенням усіх наших громадян".

Глава МЗС Андрій Сибіга:

"Закликаємо Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних -- від безпосередніх виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин. Ми також наголошуємо на нагальній необхідності підтримки Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Тільки вирішивши проблему корінного злочину - неспровокованої війни Росії - ми можемо забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, скоєні нею".

Голова МВС Ігор Клименко:

"Сьогодні вшановуємо памʼять тих, кого Росія вбила у полоні.

Військові, добровольці, волонтери, медики, цивільні… Всі, хто заплатив найвищу ціну лише за те, що любив свою країну...Ми не пробачимо. І не дамо забути".

Він проінформував, що на сайті МВС функціонує Книга пам’яті. Це меморіал, у якому зібрані імена, обличчя та історії загиблих героїв системи МВС. Серед них - і ті, хто не повернувся з полону.

Звернення бійців "Азову":

"Спогади про ту ніч досі лишаються з азовцями, які пережили "барак 200". Історії, почуті від очевидців - це все, що є у сімей загиблих про миті, коли пролунали вибухи і життя їхніх близьких обірвалося. Кожен винуватець цього теракту повинен бути покараний. "Азов" зробить все можливе для того, щоб притягнути окупантів до відповідальності".

Тим часом активісти руху "Жовта Стрічка" на тимчасово окупованих територіях провели мовчазну акцію памʼяті - на згадку про жертв одного з найстрашніших злочинів Росії.

До акції долучилися учасники руху в Донецьку, Мелітополі, Луганську, Севастополі, Сімферополі, Бахчисараї та Генічеську.

"Мирні жителі тимчасово окупованих міст вийшли на вулиці з фотографіями загиблих. Ми памʼятаємо кожного. Ми не забудемо злочини РФ проти українських полонених", - повідомили активісти.

Фото: на тимчасово окупованих територіях вшанували пам'ять жертв Оленівки (t.me/yellowribbon_ua)

Теракт в Оленівці