День контрастів. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні

Останніми днями погоду в Україні визначає поле дуже високого атмосферного тиску. Таке буває досить рідко.

Зокрема, початок лютого в Україні ознаменувався морозом і снігом. Але з початку поточного тижня опадів практично не було, за винятком Криму, де пролітав сніг.

Зазначимо, що раніше синоптики прогнозували, що погода в лютому в Україні буде теплішою, ніж у попередні роки. І загалом зима в Україні буде не надто суворою.

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