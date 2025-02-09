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День контрастов. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 10 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 10 февраля, в Украине ожидается день контрастов. В некоторых регионах днем будет стоять мороз, а на Закарпатье наоборот, будет тепло, до +8°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков.

На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 9-11° мороза, днем 4-6° мороза.

Погода в Украине 10 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

В последние дни погоду в Украине опрееляет поле очень высокого атмосферного давления. Такое бывает довольно редко.

В частности, начало февраля в Украине ознаменовалась морозом и снегом. Но с начала текущей недели осадков практически не было, за исключением Крыма, где пролетал снег.

Отметим, что ранее синоптики прогнозировали, что погода в феврале в Украине будет теплее, чем в предыдущие годы. И в общей сложности зима в Украине будет не слишком суровой.

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