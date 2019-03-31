День голосования на выборах президента прошел спокойно, - МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что во время голосования подразделения Министерства внутренних дел справились с возложенными на них обязанностями по обеспечению общественной безопасности и соблюдению избирательного законодательства во время выборов президента. Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, работа правоохранителей не прекращается даже после закрытия участков.

"Я хотел подытожить, что каких-либо серьезных нарушений не произошло. Личный состав всех подразделений справился с возложенными на них задачами. Что касается нарушений избирательного законодательства, то имеем следующие цифры - 1927 заявлений и сообщений, зарегистрировано 17 протоколов об административных нарушениях и внесено 31 дело в ЕРДР. Подразделения МВД продолжают свою работу и после закрытия избирательных участков", - сказал он.

Напомним, в полиции в день выборов в Украине поступило 18 сообщений о минировании участков. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, больше всего сообщений о минировании было в Днепропетровской области - 11.

По состоянию на 20 часов в общем было 1927 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Украине, открыто 31 уголовное производство.

Кроме того, в день выборов в Украине, по состоянию на 19:00, к уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой поступило 702 обращений о нарушении прав избирателей.