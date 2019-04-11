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За день на Донбассе ранены 8 украинских военных

Новости » Происшествия    11.04.2019 - 18:24
За день на Донбассе ранены 8 украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили 11 обстрелов из различных видов запрещенных вооружений

С начала суток 11 апреля боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что трижды боевики использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Новоселовки, Паврополя, Лебединского, Водяного, Авдеевки, Новотроицкого, Катериновки.

"Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.
На вражеские провокации подразделения Оббъединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

За день на Донбассе ранены 8 украинских военных

Утром сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, по состоянию на 7 утра, при обстрелах ранения получили трое украинских военных.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия.

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