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За день на Донбасі поранені 8 українських військових

Новини » Надзвичайні події    11.04.2019 - 18:24
За день на Донбасі поранені 8 українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики здійснили 11 обстрілів із різних видів заборонених озброєнь

З початку доби 11 квітня бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, вісім українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook

Повідомляється, що тричі бойовики використовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Новоселівки, Паврополя, Лебединського, Водяного, Авдіївки, Новотроїцького, Катеринівки.

"Під час обстрілів вісім українських військовослужбовців отримали поранення.
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні. 

За день на Донбасі поранені 8 українських військових

Зранку повідомлялося, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, станом на 7 ранку, при обстрілах поранення отримали троє українських військових

Раніше спецпредставник ОБСЄ в контактній групі з ситуації на Донбасі Мартін Сайдик заявив про необхідність оголошення великоднього перемир'я.

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