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Українців попередили про лавинну небезпеку у двох областях найближчими днями

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 13:51
Українців попередили про лавинну небезпеку у двох областях найближчими днями Фото: українців попередили про лавинну небезпеку у двох областях найближчими днями (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок-вівторок, 10-11 квітня, в Україні прогнозується ймовірність сходження лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 10-11 квiтня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей;
  • помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується: 10-11 квітня на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської областi.

Українців попередили про лавинну небезпеку у двох областях найближчими днями

Як повідомлялось, у неділю, 9 квітня, на льодовику Армансетт у Французьких Альпах трапилось сходження лавини. В результаті цього загинуло четверо людей, ще кілька осіб зазнали поранень.

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