День ангела 4 серпня: небанальні привітання з іменинами, які розчулять до сліз

У кого День ангела 4 серпня

На ваші щирі привітання чекатимуть:

Андрій

Денис

Дмитро

Іван

Костянтин

Кузьма

Михайло

Олексій

Семен

Дарина

Ірина

Магдалина

Марія.

Як красиво вітати з іменинами своїми словами

Щоб привітання з Днем ангела звучало щиро й тепло, варто уникати шаблонів. У центрі має бути сама людина, її душевність, внутрішнє світло, доброта. Згадайте щось особисте: її щедрість, щирість, силу чи ніжність.

Додайте побажання душевного спокою, віри, підтримки зверху, сили серця. Добре звучать образні фрази про світло, дорогу життя, захист небес. Привітання може бути лаконічним, але щирим, тоді воно точно запам’ятається надовго.

"З Днем ангела, рідна душа. Нехай твій небесний захисник тримає за руку в найтемніші дні, а в світлі тихо радіє з тобою. Бажаю, щоб у серці завжди було тепло, якого вистачить і тобі, і тим, кого ти любиш!"

"Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди встигав заспокоїти, підтримати, врятувати від непотрібного. А ще, щоб ти завжди знав (-ла), що твоє світло видно навіть у сутінках"

"У цей день хочеться подякувати небу, що подарувало тебе світу. Бережи себе, а все інше вже бережеться згори. Іменини - це про тишу в серці, де живе віра, що все буде добре"

"З Днем ангела! Нехай любов буде більша за сум, світло сильнішим за страх, а поруч завжди будуть ті, хто ніколи не зрадить. І нехай усе, що для тебе важливо, має свої крила".

"Твій День ангела - це привід згадати, як сильно тебе цінують. Хай кожен ранок починається з тепла, а ввечері тебе чекає спокій".

Гарні вірші на День ангела

"Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Всі для тебе дарунки

Щоб найвищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!"

***

"Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!"

***

"З Днем ангела тебе вітаю,

Всіх благ земних щиро бажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел дасть тобі натхнення,

А Бог - людське благословення".