День ангела 4 августа: небанальные поздравления с именинами, которые тронут до слез

У кого День ангела 4 августа

Ваших искренних поздравлений будут ждать:

Андрей

Денис

Дмитрий

Иван

Константин

Кузьма

Михаил

Алексей

Семен

Дарья

Ирина

Магдалина

Мария.

Как красиво поздравлять с именинами своими словами

Чтобы поздравление с Днем ангела звучало искренне и тепло, стоит избегать шаблонов. В центре должен быть сам человек, его душевность, внутренний свет, доброта. Вспомните что-то личное: его щедрость, искренность, силу или нежность.

Добавьте пожелания душевного спокойствия, веры, поддержки сверху, силы сердца. Хорошо звучат образные фразы о свете, дороге жизни, защите небес. Поздравление может быть лаконичным, но искренним, тогда оно точно запомнится надолго.

"С Днем ангела, родная душа. Пусть твой небесный защитник держит за руку в самые темные дни, а в светлые тихо радуется с тобой. Желаю, чтобы в сердце всегда было тепло, которого хватит и тебе, и тем, кого ты любишь!"

"Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твой ангел всегда успевал успокоить, поддержать, спасти от ненужного. А еще, чтобы ты всегда знал (-ла), что твой свет виден даже в сумерках"

"В этот день хочется поблагодарить небо, что подарило тебя миру. Береги себя, а все остальное уже бережется свыше. Именины - это о тишине в сердце, где живет вера, что все будет хорошо"

"С Днем ангела! Пусть любовь будет больше печали, свет сильнее страха, а рядом всегда будут те, кто никогда не предаст. И пусть все, что для тебя важно, имеет свои крылья".

"Твой День ангела - это повод вспомнить, как сильно тебя ценят. Пусть каждое утро начинается с тепла, а вечером тебя ждет покой".

Красивые стихи на День ангела на украинском языке

"Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Всі для тебе дарунки

Щоб найвищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!"

***

"Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!"

***

"З Днем ангела тебе вітаю,

Всіх благ земних щиро бажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел дасть тобі натхнення,

А Бог - людське благословення".