Магнітні бурі на початку серпня 2025: коли чекати геоштормів і як захиститися
Початок серпня принесе кілька хвиль магнітних бур, які можуть вплинути на здоров’я, самопочуття та роботу техніки. Магнітні бурі 2-4 серпня 2025 року не будуть надто інтенсивними, але чутливі люди можуть відчути дискомфорт. Важливо не ігнорувати сигнали свого тіла і дотримуватися простих правил безпеки.
Що варто знайти про найближчі магнітні бурі та коли вдарить геошторм, розповідає РБК-Україна.
Магнітні бурі 2-4 серпня: прогноз
За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Європейського космічного агентства (ESA), основні магнітні збурення припадуть на 4 серпня, з меншою інтенсивністю 2 і 3 серпня.
За даними NOAA, на 2-4 серпня 2025 року прогнозується низька активність магнітного поля Землі:
2 серпня, субота - Kp-індекс 2, спокійна геомагнітна обстановка.
3 серпня, неділя - Kp-індекс 2, стабільні умови.
4 серпня, понеділок - Kp-індекс 4, помірна активність, невелика магнітна буря
За попередніми прогнозами вчених, сильна магнітна буря очікується 7 серпня, у четвер. Це буде магнітна буря червоного рівня.
Що таке магнітні бурі та чому вони небезпечні
Магнітні бурі - це коливання магнітного поля Землі, викликані потоком заряджених частинок від Сонця. Коли ці потоки досягають нашої планети, вони можуть спричиняти порушення в роботі електроніки, навігаційних систем, а також викликати фізичний дискомфорт у людей, особливо вразливих категорій.
Хто у зоні ризику
- Люди з хронічними хворобами серця і судин
- Особливо літні люди
- Особи з порушеннями нервової системи
- Вагітні жінки
- Маленькі діти
Як впливає магнітна буря на людину та як відрізнити симптоми від звичайної втоми
Найчастіше люди у дні магнітних бур відчувають такі симптоми:
- Головний біль
- Біль у скронях
- Мігрень
- Запаморочення
- Нудота
- Підвищена дратівливість
- Тривога
- Порушення сну
- Слабкість
- Сильна втома
- Коливання артеріального тиску
Практичні поради для захисту
- Уникайте фізичних і емоційних перевантажень у ці дні
- Більше пийте чистої води
- Обмежте споживання кави, алкоголю і важкої їжі
- Обов'язково дихайте свіжим повітрям та провітрюйте приміщення
- Якщо у вас є хронічні хвороби - не забувайте приймати ліки за графіком і консультуйтесь із лікарем
- Стежте за оновленнями прогнозів у перевірених джерелах
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).
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