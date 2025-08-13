UA

День ангела 13 серпня: кого сьогодні привітати та як красиво побажати щастя

У кого сьогодні іменини (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела часто вважають неважливим святом, але багатьом буде приємно отримати щирі та душевні привітання. Важливо лише знати, на яку дату випадають іменини.

У кого День ангела 13 серпня, розповідає РБК-Україна.

У кого сьогодні іменини 

13 серпня на ваші щирі привітання чекатимуть:

  • Антон
  • Арсеній
  • Василь
  • Володимир
  • Георгій
  • Денис
  • Вольдемар
  • Іван
  • Йосип
  • Костянтин
  • Максим
  • Микола
  • Сергій
  • Степан
  • Юрій
  • Анна
  • Єлизавета.

Чи треба вітати з Днем ангела колег чи друзів

Привітання з іменинами завжди може стати гарним знаком уваги та поваги, тому вони доречні як у дружньому колі, так і в робочому середовищі. У колективі воно допоможе підтримати теплу атмосферу та налагодити взаєморозуміння. Можна обрати стриманий і офіційний формат, аби точно зберегти професійну дистанцію, але водночас показати, що це свято не залишилося непоміченим.

А для друзів вітання з Днем ангела це чудовий спосіб підкреслити важливість стосунків. Тут можна дозволити собі більш емоційні або навіть креативні побажання. Такі слова дарують позитивні емоції, створюють відчуття близькості й часто стають приємною несподіванкою, адже іменини зазвичай відзначають менш гучно, ніж день народження.

Красиві привітання на День ангела - варіанти на будь-який смак

  • "Вітаю! Нехай твій ангел завжди буде поруч, тихо береже від бід і шепоче слова підтримки у важкі миті. Нехай його крила вкривають від будь-яких проблем, а серце ніколи не втрачає тепла"
  • "У цей особливий день бажаю, щоб дорога твого життя була світлою й легкою, а охоронець з небес завжди підштовхував до правильних рішень. Нехай кожен крок наближає до мрій"
  • "З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець тримає тебе за руку навіть тоді, коли світ здається похмурим. І нехай він дарує сили вірити, любити й сміливо йти вперед"
  • "З Днем ангела, друже. Нехай небеса дарують спокій і гармонію, а ангел завжди знаходить спосіб нагадати, що ти не самотній. Хай життя буде сповнене світлих моментів і щирих людей"
  • "Бажаю, щоб твій ангел щоранку зустрічав тебе променем сонця, а щовечора - зоряним світлом. Хай він береже тебе від усього лихого і допомагає знаходити радість у кожному дні"
  • "У цей день нехай ангел торкнеться твого серця легким подихом і забере з нього всі тривоги. Хай залишить лише впевненість, любов і віру в себе"
  • "Нехай ангел завжди знає, чого тобі бракує, і приносить це вчасно: тепло у холод, світло в темряву, підтримку в труднощах і радість у звичайні дні".

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ та портал Day Today.

