День ангела 13 августа: кого сегодня поздравить и как красиво пожелать счастья

У кого сегодня именины (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

День ангела часто считают неважным праздником, но многим будет приятно получить искренние и душевные поздравления. Важно лишь знать, на какую дату выпадают именины.

У кого День ангела 13 августа, рассказывает РБК-Украина.

У кого сегодня именины

13 августа ваши искренние поздравления будут ждать:

  • Антон
  • Арсений
  • Василий
  • Владимир
  • Георгий
  • Денис
  • Вольдемар
  • Иван
  • Иосиф
  • Константин
  • Максим
  • Николай
  • Сергей
  • Степан
  • Юрий
  • Анна
  • Елизавета.

Нужно ли поздравлять с Днем ангела коллег или друзей

Поздравления с именинами всегда могут стать хорошим знаком внимания и уважения, поэтому они уместны как в дружеском кругу, так и в рабочей среде. В коллективе оно поможет поддержать теплую атмосферу и наладить взаимопонимание. Можно выбрать сдержанный и официальный формат, чтобы точно сохранить профессиональную дистанцию, но в то же время показать, что этот праздник не остался незамеченным.

А для друзей поздравления с Днем ангела это отличный способ подчеркнуть важность отношений. Здесь можно позволить себе более эмоциональные или даже креативные пожелания. Такие слова дарят положительные эмоции, создают ощущение близости и часто становятся приятной неожиданностью, ведь именины обычно отмечают менее громко, чем день рождения.

Красивые поздравления на День ангела - варианты на любой вкус

  • "Поздравляю! Пусть твой ангел всегда будет рядом, тихо бережет от бед и шепчет слова поддержки в трудные мгновения. Пусть его крылья укрывают от любых проблем, а сердце никогда не теряет тепла"
  • "В этот особый день желаю, чтобы дорога твоей жизни была светлой и легкой, а хранитель с небес всегда подталкивал к правильным решениям. Пусть каждый шаг приближает к мечтам"
  • "С именинами! Пусть твой ангел-хранитель держит тебя за руку даже тогда, когда мир кажется мрачным. И пусть он дарит силы верить, любить и смело идти вперед"
  • "С Днем ангела, друг. Пусть небеса дарят покой и гармонию, а ангел всегда находит способ напомнить, что ты не одинок. Пусть жизнь будет полна светлых моментов и искренних людей"
  • "Желаю, чтобы твой ангел каждое утро встречал тебя лучом солнца, а каждый вечер - звездным светом. Пусть он бережет тебя от всего плохого и помогает находить радость в каждом дне"
  • "В этот день пусть ангел коснется твоего сердца легким дыханием и заберет из него все тревоги. Пусть оставит лишь уверенность, любовь и веру в себя"
  • "Пусть ангел всегда знает, чего тебе не хватает, и приносит это вовремя: тепло в холод, свет в темноту, поддержку в трудностях и радость в обычные дни".

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ и портал Day Today.

