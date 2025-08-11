День ангела 11 серпня: душевні привітання, які не соромно відправити в СМС

Не всі знають, але привітання на День ангела можуть бути небанальними та дійсно теплими. Важливо лише підготувати душевне побажання та знати, коли саме вітати близьку людину.
У кого сьогодні День ангела та як гарно привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна.
Цього понеділка на ваші щирі побажання чекатимуть:
"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!"
***
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Хай Ангел ніжно крила розгортає,
Від лиха й смутку береже завжди,
І Божа ласка шлях твій прокладає,
Веде до щастя й світлої мети".
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, портали "Яке свято" та Day Today.