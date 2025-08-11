День ангела 11 августа: душевные поздравления, которые не стыдно отправить в СМС

Не все знают, но поздравления на День ангела могут быть небанальными и действительно теплыми. Важно лишь подготовить душевное пожелание и знать, когда именно поздравлять близкого человека.
У кого сегодня День ангела и как красиво поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина.
В этот понедельник ваши искренние пожелания будут ждать:
"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!"
***
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Хай Ангел ніжно крила розгортає,
Від лиха й смутку береже завжди,
І Божа ласка шлях твій прокладає,
Веде до щастя й світлої мети".
При создании материала были использованы: церковный календарь, порталы "Яке свято" и Day Today.