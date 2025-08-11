RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

День ангела 11 августа: душевные поздравления, которые не стыдно отправить в СМС

У кого именины 11 августа (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Не все знают, но поздравления на День ангела могут быть небанальными и действительно теплыми. Важно лишь подготовить душевное пожелание и знать, когда именно поздравлять близкого человека.

У кого сегодня День ангела и как красиво поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина.

У кого День ангела 11 августа

В этот понедельник ваши искренние пожелания будут ждать:

  • Василий
  • Макар
  • Максим
  • Марк
  • Александр
  • Федор
  • Мария.

Короткие поздравления на День ангела в стихах на украинском языке

"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!"

***

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Хай Ангел ніжно крила розгортає,
Від лиха й смутку береже завжди,
І Божа ласка шлях твій прокладає,
Веде до щастя й світлої мети".

"Мужские" поздравления с именинами своими словами

  • "Желаю крепкого здоровья, твердости в решениях и уверенности в каждом шаге. Пусть удача сопутствует в делах, а дома всегда тебя ждут тепло и уют"
  • "Пусть жизнь будет богатой на возможности, друзья надежными, а каждый день приносит удовольствие от сделанного. Счастья, силы и вдохновения!"
  • "Пусть твое имя звучит гордо, а сердце всегда знает правильный путь. Желаю мужества, успеха и настоящей радости в каждом дне".

Поздравления с Днем ангела для женщины

  • "Пусть каждый день будет наполнен солнечными улыбками, искренними словами и приятными событиями. Желаю красоты, нежности и вдохновения"
  • "Пусть в твоей жизни царит гармония, любовь и благополучие. Пусть сердце всегда греет тепло родных, а мечты легко осуществляются"
  • "Желаю света в глазах, радости в сердце и уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастье будет постоянным гостем в твоем доме".

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы: церковный календарь, порталы "Яке свято" и Day Today.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаЦерковный календарьПраздники