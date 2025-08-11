День ангела 11 серпня: душевні привітання, які не соромно відправити в СМС

Не всі знають, але привітання на День ангела можуть бути небанальними та дійсно теплими. Важливо лише підготувати душевне побажання та знати, коли саме вітати близьку людину.

У кого сьогодні День ангела та як гарно привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна .

У кого День ангела 11 серпня

Цього понеділка на ваші щирі побажання чекатимуть:

Василь

Макар

Максим

Марк

Олександр

Федір

Марія.

Короткі привітання на День ангела у віршах

"Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!"

***

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Хай Ангел ніжно крила розгортає,

Від лиха й смутку береже завжди,

І Божа ласка шлях твій прокладає,

Веде до щастя й світлої мети".

"Чоловічі" привітання з іменинами своїми словами

"Бажаю міцного здоров’я, твердості у рішеннях і впевненості в кожному кроці. Хай удача супроводжує у справах, а вдома завжди на тебе чекають тепло і затишок"

"Нехай життя буде багатим на можливості, друзі надійними, а кожен день приносить задоволення від зробленого. Щастя, сили та натхнення!"

"Хай твоє ім’я звучить гордо, а серце завжди знає правильний шлях. Бажаю мужності, успіху і справжньої радості у кожному дні".

Привітання з Днем ангела для жінки