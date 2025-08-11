День ангела 11 серпня: душевні привітання, які не соромно відправити в СМС
Не всі знають, але привітання на День ангела можуть бути небанальними та дійсно теплими. Важливо лише підготувати душевне побажання та знати, коли саме вітати близьку людину.
У кого сьогодні День ангела та як гарно привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна.
У кого День ангела 11 серпня
Цього понеділка на ваші щирі побажання чекатимуть:
- Василь
- Макар
- Максим
- Марк
- Олександр
- Федір
- Марія.
Короткі привітання на День ангела у віршах
"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!"
***
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Хай Ангел ніжно крила розгортає,
Від лиха й смутку береже завжди,
І Божа ласка шлях твій прокладає,
Веде до щастя й світлої мети".
"Чоловічі" привітання з іменинами своїми словами
- "Бажаю міцного здоров’я, твердості у рішеннях і впевненості в кожному кроці. Хай удача супроводжує у справах, а вдома завжди на тебе чекають тепло і затишок"
- "Нехай життя буде багатим на можливості, друзі надійними, а кожен день приносить задоволення від зробленого. Щастя, сили та натхнення!"
- "Хай твоє ім’я звучить гордо, а серце завжди знає правильний шлях. Бажаю мужності, успіху і справжньої радості у кожному дні".
Привітання з Днем ангела для жінки
- "Хай кожен день буде наповнений сонячними усмішками, щирими словами та приємними подіями. Бажаю краси, ніжності та натхнення"
- "Нехай у твоєму житті панує гармонія, любов і добробут. Хай серце завжди гріє тепло рідних, а мрії легко здійснюються"
- "Бажаю світла в очах, радості в серці та впевненості у завтрашньому дні. Хай щастя буде постійним гостем у твоєму домі".
