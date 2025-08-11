ua en ru
День ангела 11 серпня: душевні привітання, які не соромно відправити в СМС

Понеділок 11 серпня 2025 06:39
UA EN RU
День ангела 11 серпня: душевні привітання, які не соромно відправити в СМС У кого іменини 11 серпня (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Не всі знають, але привітання на День ангела можуть бути небанальними та дійсно теплими. Важливо лише підготувати душевне побажання та знати, коли саме вітати близьку людину.

У кого сьогодні День ангела та як гарно привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна.

У кого День ангела 11 серпня

Цього понеділка на ваші щирі побажання чекатимуть:

  • Василь
  • Макар
  • Максим
  • Марк
  • Олександр
  • Федір
  • Марія.

Короткі привітання на День ангела у віршах

"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!"

***

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Хай Ангел ніжно крила розгортає,
Від лиха й смутку береже завжди,
І Божа ласка шлях твій прокладає,
Веде до щастя й світлої мети".

"Чоловічі" привітання з іменинами своїми словами

  • "Бажаю міцного здоров’я, твердості у рішеннях і впевненості в кожному кроці. Хай удача супроводжує у справах, а вдома завжди на тебе чекають тепло і затишок"
  • "Нехай життя буде багатим на можливості, друзі надійними, а кожен день приносить задоволення від зробленого. Щастя, сили та натхнення!"
  • "Хай твоє ім’я звучить гордо, а серце завжди знає правильний шлях. Бажаю мужності, успіху і справжньої радості у кожному дні".

Привітання з Днем ангела для жінки

  • "Хай кожен день буде наповнений сонячними усмішками, щирими словами та приємними подіями. Бажаю краси, ніжності та натхнення"
  • "Нехай у твоєму житті панує гармонія, любов і добробут. Хай серце завжди гріє тепло рідних, а мрії легко здійснюються"
  • "Бажаю світла в очах, радості в серці та впевненості у завтрашньому дні. Хай щастя буде постійним гостем у твоєму домі".

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, портали "Яке свято" та Day Today.

