День ангела 11 августа: душевные поздравления, которые не стыдно отправить в СМС
Не все знают, но поздравления на День ангела могут быть небанальными и действительно теплыми. Важно лишь подготовить душевное пожелание и знать, когда именно поздравлять близкого человека.
У кого сегодня День ангела и как красиво поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина.
У кого День ангела 11 августа
В этот понедельник ваши искренние пожелания будут ждать:
- Василий
- Макар
- Максим
- Марк
- Александр
- Федор
- Мария.
Короткие поздравления на День ангела в стихах на украинском языке
"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!"
***
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Хай Ангел ніжно крила розгортає,
Від лиха й смутку береже завжди,
І Божа ласка шлях твій прокладає,
Веде до щастя й світлої мети".
"Мужские" поздравления с именинами своими словами
- "Желаю крепкого здоровья, твердости в решениях и уверенности в каждом шаге. Пусть удача сопутствует в делах, а дома всегда тебя ждут тепло и уют"
- "Пусть жизнь будет богатой на возможности, друзья надежными, а каждый день приносит удовольствие от сделанного. Счастья, силы и вдохновения!"
- "Пусть твое имя звучит гордо, а сердце всегда знает правильный путь. Желаю мужества, успеха и настоящей радости в каждом дне".
Поздравления с Днем ангела для женщины
- "Пусть каждый день будет наполнен солнечными улыбками, искренними словами и приятными событиями. Желаю красоты, нежности и вдохновения"
- "Пусть в твоей жизни царит гармония, любовь и благополучие. Пусть сердце всегда греет тепло родных, а мечты легко осуществляются"
- "Желаю света в глазах, радости в сердце и уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастье будет постоянным гостем в твоем доме".
При создании материала были использованы: церковный календарь, порталы "Яке свято" и Day Today.