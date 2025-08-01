День ангела 1 серпня: теплі привітання з іменинами для Софії, Дмитра і не тільки

Привітання з днем ангела можуть бути різними: хтось бажає усього найкращого своїми словами, а ще можна відправити другу чи колезі вірш або жартівливе СМС. Головне, аби слова на іменини були щирими.
У кого день ангела 1 серпня і як гарно привітати з цим особливим святом, розповідає РБК-Україна.
1 серпня на привітання чекатимуть:
На день ангела зазвичай бажають не просто щастя й здоров’я, а ще й духовної підтримки, миру в серці та сили. Варіантів теплих побажань декілька.
"З днем ангела тебе вітаю,
Добра і радості бажаю.
Нехай Господь благословляє,
І від біди оберігає".
***
"Нехай в молитві буде сила,
А кожна мить - немов вітрила.
Нехай душа цвіте, співає,
І щастя двері відчиняє".
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"Щастя побільше і Бога у серці,
Ангел нехай тебе вбереже!
Добрі новини завжди будуть поруч,
Доля нехай лиш до дива веде".
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Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.