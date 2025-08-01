День ангела 1 августа: теплые поздравления с именинами для Софии, Дмитрия и не только

Поздравления с днем ангела могут быть разными: кто-то желает всего наилучшего своими словами, а еще можно отправить другу или коллеге стихотворение или шуточное СМС. Главное, чтобы слова на именины были искренними.
У кого день ангела 1 августа и как красиво поздравить с этим особенным праздником, рассказывает РБК-Украина.
1 августа поздравления будут ждать:
На день ангела обычно желают не просто счастья и здоровья, а еще и духовной поддержки, мира в сердце и силы. Вариантов теплых пожеланий несколько.
"З днем ангела тебе вітаю,
Добра і радості бажаю.
Нехай Господь благословляє,
І від біди оберігає".
***
"Нехай в молитві буде сила,
А кожна мить - немов вітрила.
Нехай душа цвіте, співає,
І щастя двері відчиняє".
***
"Щастя побільше і Бога у серці,
Ангел нехай тебе вбереже!
Добрі новини завжди будуть поруч,
Доля нехай лиш до дива веде".
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При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.