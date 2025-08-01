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День ангела 1 августа: теплые поздравления с именинами для Софии, Дмитрия и не только

Кого поздравлять с днем ангела 1 августа (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть разными: кто-то желает всего наилучшего своими словами, а еще можно отправить другу или коллеге стихотворение или шуточное СМС. Главное, чтобы слова на именины были искренними.

У кого день ангела 1 августа и как красиво поздравить с этим особенным праздником, рассказывает РБК-Украина.

У кого сегодня именины

1 августа поздравления будут ждать:

  • Дмитрий
  • Леонтий
  • Александр
  • Тимофей
  • Федор
  • София
  • Роман
  • Митрофан
  • Евгения.

Как поздравлять с днем ангела своими словами

На день ангела обычно желают не просто счастья и здоровья, а еще и духовной поддержки, мира в сердце и силы. Вариантов теплых пожеланий несколько.

  • Мира в душе и добра в сердце. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и защищает тебя от всего плохого!
  • Силы, вдохновения и любви. Пусть жизнь будет светлой, а каждый день - наполненный теплом и добром.
  • Духовного спокойствия и гармонии. Пусть вера ведет тебя сквозь трудности, а счастье приходит в самых маленьких вещах.
  • Поддержки с небес и радости на земле. Желаю, чтобы и тело, и душа были в добром здравии, а мысли - чистыми.
  • Верных друзей и добрых новостей. Пусть ангел твоего имени всегда подсказывает правильный путь.

Поздравления на день ангела в стихах на украинском языке

"З днем ангела тебе вітаю,
Добра і радості бажаю.
Нехай Господь благословляє,
І від біди оберігає".

***

"Нехай в молитві буде сила,
А кожна мить - немов вітрила.
Нехай душа цвіте, співає,
І щастя двері відчиняє".

***

"Щастя побільше і Бога у серці,
Ангел нехай тебе вбереже!
Добрі новини завжди будуть поруч,
Доля нехай лиш до дива веде".

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При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.

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