День ангела 1 августа: теплые поздравления с именинами для Софии, Дмитрия и не только

У кого сегодня именины

1 августа поздравления будут ждать:

Дмитрий

Леонтий

Александр

Тимофей

Федор

София

Роман

Митрофан

Евгения.

Как поздравлять с днем ангела своими словами

На день ангела обычно желают не просто счастья и здоровья, а еще и духовной поддержки, мира в сердце и силы. Вариантов теплых пожеланий несколько.

Мира в душе и добра в сердце . Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и защищает тебя от всего плохого!

. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и защищает тебя от всего плохого! Силы, вдохновения и любви . Пусть жизнь будет светлой, а каждый день - наполненный теплом и добром.

. Пусть жизнь будет светлой, а каждый день - наполненный теплом и добром. Духовного спокойствия и гармонии . Пусть вера ведет тебя сквозь трудности, а счастье приходит в самых маленьких вещах.

. Пусть вера ведет тебя сквозь трудности, а счастье приходит в самых маленьких вещах. Поддержки с небес и радости на земле. Желаю, чтобы и тело, и душа были в добром здравии, а мысли - чистыми.

Желаю, чтобы и тело, и душа были в добром здравии, а мысли - чистыми. Верных друзей и добрых новостей. Пусть ангел твоего имени всегда подсказывает правильный путь.

Поздравления на день ангела в стихах на украинском языке

"З днем ангела тебе вітаю,

Добра і радості бажаю.

Нехай Господь благословляє,

І від біди оберігає".

***

"Нехай в молитві буде сила,

А кожна мить - немов вітрила.

Нехай душа цвіте, співає,

І щастя двері відчиняє".

***

"Щастя побільше і Бога у серці,

Ангел нехай тебе вбереже!

Добрі новини завжди будуть поруч,

Доля нехай лиш до дива веде".