Маковія 2025: головні молитви за зцілення, мир та родинне благополуччя

Маковія, або Перший Спас (Медовий Спас), цього року припадає на 1 серпня 2025 року. У цей день Православна Церква України освячує мед, мак, воду та квіти - символи Божої благодаті та захисту.

Які молитви потрібно читати на Маковія та які є традиції цього свята, розповідає РБК-Україна.

Це особливий день для православних християн, з якого починається Успенський піст і згадуються мученики Маккавеї. У народі це одне з найшанованіших літніх свят, пов’язане з освяченням меду, маку, води та квітів.

У цей день традиційно читають особливі молитви - за здоров’я, мир, захист від зла та благополуччя в домі.

Що обов'язково робити на Маковія

Освятити мед, мак і воду до церкви

Принести в храм букети з м'яти, чебрецю, васильків, барвінку та нагідок

Прочитати молитви вдома або під час богослужіння

Утриматися від лайки, сварок і гучних справ

Подякувати Богові за зібраний врожай

Головні символи свята

Мак - захист від злих сил

Мед - Божа благодать і здоров’я

Вода - очищення душі й тіла

Квіти - вдячність за дари природи

Молитви на Маковія: найсильніші тексти

Молитва до Господа за мир і здоров’я

Господи, благослови цей день, наповни моє серце миром і спокоєм. Дай мені здоров’я, сили духу і світло розуму. Нехай у моєму домі панує любов, а в серці - віра. Амінь

Молитва на освячення маку та меду

Господи, благослови мак, мед і воду, що принесені на Твою славу. Нехай вони стануть ліками для тіла і душі, захистом від усякого зла. Амінь

Сильна молитва, що захистить від бід

З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей - життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!

Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, многомилостивий.

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщина твоя, перемоги православним християнам над чужими даруючи і хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість.

Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, людинолюбець, молимося.

Сім стовпів Премудрості Божої і сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.

Найсильніша молитва на Маковія

Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Чому молитви на Маковія особливі

За народним віруванням, молитви, сказані 1 серпня, мають особливу силу. Цього дня відкривається можливість для кожного попросити: