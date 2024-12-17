Демонстрація зневаги. Зеленський розповів, як РФ приховує втрати серед військ КНДР

"Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше", - зазначив глава держави.

Президент України розповів, що РФ "не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей".

"Були намагання тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя", - розповів він.

За словами українського президента, будь-які відеодокази присутності солдатів КНДР військові РФ "намагалися видалити".

"А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, - зневаги до всього людяного", - наголосив Зеленський.

Глава держави акцентував, що "це божевілля треба зупинити".

"Зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну, - сказав президент.