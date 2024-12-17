Демонстрация пренебрежения. Зеленский рассказал, как РФ скрывает потери среди войск КНДР

"Даже после нескольких лет войны, когда кажется, что большего цинизма от россиян уже не может быть, все равно видим что-то хуже", - отметил глава государства.

Президент Украины рассказал, что РФ "не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против украинских позиций, но и пытается скрыть потери этих людей".

"Были попытки держать в тайне присутствие солдат из Северной Кореи. Пока их тренировали, им даже запрещали показывать лица", - рассказал он.

По словам украинского президента, любые видеодоказательства присутствия солдат КНДР военные РФ "пытались удалить".

"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, - пренебрежения ко всему человечному", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства акцентировал, что "это безумие надо остановить".

"Остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну, - сказал президент.