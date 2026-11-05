Демократы не смогут "отменить достижения" Трампа, - Белый дом
В Белом доме сделали официальное заявление о том, что у демократов не получится "отменить достижения" президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
"Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые новости и профессиональный панический класс писали некролог президенту Трампу, они ошибались. И они снова ошибутся", - говорится в заявлении.
В публикации утверждается, что в оставшиеся два президентских года Трампа демократы попытаются отменить все, что он сделал. Однако в администрации уверены, что представители Демократической партии "потерпят неудачу".
В списке достижений Трампа Белый дом перечислил, безопасность границ, прекращение политики DEI, энергетическую независимость, защиту детей и ряд других моментов.
"Усилия (демократов - ред.) потерпят неудачу... Попытки объявить ему (Трампу - ред.) импичмент, отменить его политику или отменить достижения его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых: провал. Президент Трамп никогда не прекратит борьбу", - резюмировали в Белом доме.
Что важно знать
Напомним, 3 ноября в США прошли промежуточные результаты в Конгресс, по предварительным итогам которых демократы взяли большинство как в Сенате, так и Палате представителей. Сам Трамп признал эти результаты и заявил о готовности сотрудничать с демократами.
В СМИ уже появилась информация, что лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис объявил своим коллегам, что намерен баллотироваться на пост спикера Палаты представителей.
Медиа также пишут, что в январе новый Конгрес США вступил в свои полномочия и демократы благодаря большинству смогут сами решать, какие вопросы выносить на голосование. По словам источников Reuters, одним из приоритетов является помощь Украине.
Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что победа демократов особо не повлияет ни на что, так как Трамп продолжит управлять страной в обход Конгресса.