Демократи сподіваються, що Байден зніметься з виборів до п'ятниці, - Axios

Вибори в США

Нагадаємо, що цього року в США пройдуть вибори президента. Нині основними кандидатами на крісло глави держави є нинішній президент Джо Байден та колишній - Дональд Трамп.

Наприкінці минулого місяця вони взяли участь в дебатах, За оцінками експертів і результатами опитування громадської думки, переможцем дебатів став Трамп. Виступ Байдена був настільки провальним, що у США зазвучали заклики до Демократичної партії щодо заміни кандидата в президенти.

Байден також визнав, що виступив невдало, проте наголосив, що не планує зніматися з виборів.

У телеінтерв’ю ABC, яке він дав вже після дебатів, президент відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді.

Свій провал на дебатах він пояснив "поганим епізодом", заявивши, що "немає ознак будь-якого серйозного захворювання".

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