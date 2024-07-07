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Демократи сподіваються, що Байден зніметься з виборів до п'ятниці, - Axios

США, Неділя 07 липня 2024 20:52
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Демократи сподіваються, що Байден зніметься з виборів до п'ятниці, - Axios Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З кожним днем все більше демократів в США хочуть, щоб нинішній президент США Джо Байден відмовся від участі в перегонах за крісло президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, тим часом як Байден за підтримки першої леді Джилл Байден і його засудженого сина Хантера, заявляє, що ніщо, окрім Божого промислу, не переконає його припинити свою передвиборчу кампанію, у демократів інші плани.

Так, швидко зростаюча кількість демократів хочуть, щоб усі, від колишнього президента США Барака Обами до лідерів Конгресу, "благали" Байдена відмовитися від участі у виборах до цієї п'ятниці.

Вибори в США

Нагадаємо, що цього року в США пройдуть вибори президента. Нині основними кандидатами на крісло глави держави є нинішній президент Джо Байден та колишній - Дональд Трамп.

Наприкінці минулого місяця вони взяли участь в дебатах, За оцінками експертів і результатами опитування громадської думки, переможцем дебатів став Трамп. Виступ Байдена був настільки провальним, що у США зазвучали заклики до Демократичної партії щодо заміни кандидата в президенти.

Байден також визнав, що виступив невдало, проте наголосив, що не планує зніматися з виборів.

У телеінтерв’ю ABC, яке він дав вже після дебатів, президент відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді.

Свій провал на дебатах він пояснив "поганим епізодом", заявивши, що "немає ознак будь-якого серйозного захворювання".

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