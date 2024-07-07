Демократы надеются, что Байден снимется с выборов до пятницы, - Axios

С каждым днем все больше демократов в США хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Так, быстро растущее количество демократов хотят, чтобы все, от бывшего президента США Барака Обамы до лидеров Конгресса, "умоляли" Байдена отказаться от участия в выборах до этой пятницы.

По данным издания, в то время как Байден при поддержке первой леди Джилл Байден и его осужденного сына Хантера, заявляет, что ничто, кроме Божьего промысла, не убедит его прекратить свою предвыборную кампанию, у демократов другие планы.

Выборы в США

Напомним, что в нынешнем году в США пройдут выборы президента. В настоящее время основными кандидатами на кресло главы государства являются нынешний президент Джо Байден и бывший Дональд Трамп.

В конце прошлого месяца они приняли участие в дебатах, по оценкам экспертов и результатам опроса общественного мнения, победителем дебатов стал Трамп. Выступление Байдена было настолько провальным, что в США зазвучали призывы к Демократической партии по поводу замены кандидата в президенты.

Байден также признал, что выступил неудачно, однако подчеркнул, что не планирует сниматься с выборов.

В телеинтервью ABC, которое он дал уже после дебатов, президент отказался от независимого медицинского обследования, которое подтвердило бы, что он готов отбыть еще один срок в должности.

Свой провал на дебатах он объяснил "плохим эпизодом", заявив, что "нет признаков какого-либо серьезного заболевания".

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