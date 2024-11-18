Рівень народжуваності в Україні критичний: в Мінсоцполітики кажуть, що причина не лише у війні

Рівень народжуваності в Україні у 2023-2024 роках досяг критично низького рівня. Це ставить під загрозу не лише природний приріст населення, але й майбутнє економіки та соціальної стабільності держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики України Оксани Жолнович під час форуму "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення".

За її словами, війна справді створює несприятливі умови для народження дітей, але це не єдиний чинник. Вона звернула увагу на відсутність інфраструктури, необхідної для підтримки матерів. Йдеться про:

нестачу робочих місць для жінок з дітьми;

обмежену кількість дитячих садочків;

недостатню доступність громадських місць для пересування з дитячими візочками;

відсутність зон для годування дітей у публічних просторах.

Жолнович зазначила, що для матерів із дітьми з інвалідністю держава часто пропонує лише інституційні рішення, такі як інтернати, які не завжди враховують потреби дитини й сім’ї.

"Ми недружня країна до матерів, і це не тільки через війну,"- заявила міністр, наголошуючи на потреби змін у соціальній політиці, спрямованій на підтримку жінок з дітьми.

На форумі також обговорювали створення умов для заохочення народжуваності, які включають:

запровадження програм підтримки сімей із дітьми;

розвиток соціальної інфраструктури;

інформаційні компанії для формування позитивного образу материнства.

Вона підкреслила, що вирішення цих питань є критично важливим для демографічного відновлення країни.

Широка демографічна криза

Ситуація з народжуваністю є частиною ширшої демографічної кризи, що загострилася через війну, міграцію та економічні виклики. Уряд продовжує працювати над заходами для стабілізації ситуації та підтримки українських сімей.