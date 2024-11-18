Уровень рождаемости в Украине критический: в Минсоцполитики говорят, что причина не только в войне
Уровень рождаемости в Украине в 2023-2024 годах достиг критически низкого уровня. Это ставит под угрозу не только естественный рост населения, но и будущее экономики и социальной стабильности государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович во время форума "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и обновления".
По ее словам, война действительно создает неблагоприятные условия для рождения детей, но это не единственная причина низкой рождаемости в Украине. Она обратила внимание на недостаток инфраструктуры, необходимой для поддержки матерей, в частности:
- нехватку рабочих мест для женщин с детьми;
- ограниченное количество детских садов;
- низкую доступность общественных мест для передвижения с детскими колясками;
- отсутствие зон для кормления детей в публичных пространствах.
Жолнович также подчеркнула, что для матерей с детьми с инвалидностью государство часто предлагает лишь институциональные решения, такие как интернаты, которые не всегда учитывают потребности ребенка и семьи.
"Мы недружественная страна для матерей, и это не только из-за войны,"- заявила министр, подчеркивая необходимость пересмотра социальной политики в интересах женщин с детьми.
На форуме обсуждались меры, направленные на улучшение ситуации с демографией, среди которых:
- внедрение программ поддержки семей с детьми;
- развитие социальной инфраструктуры;
- информационные кампании, формирующие позитивный образ материнства.
Она отметила, что решение этих вопросов крайне важно для демографического восстановления страны.
Широкий демографический кризис
Ситуация с низкой рождаемостью есть частю более масштабного демографического кризиса, обостренного войной, миграцией и экономическими трудностями. Правительство продолжает работать над стабилизацией ситуации и для поддержки украинских семей.
Напомним,что основной причиной низкой рождаемости экономические трудности - низкую заработную плату и нехватку жилья. Временный ресурс также имеет значение, ведь женщины опасаются, что из-за активной занятости в общественной сфере им не хватит времени на воспитание детей.
Кроме того, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №12184, целью которого является увеличение выплат при рождении ребенка, привязав их к актуальному прожиточному минимуму для детей.