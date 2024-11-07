Виплати при народженні дитини можуть зрости: що відомо

У Верховній раді України був зареєстрований законопроєкт №12184, який має на меті збільшення виплат при народженні дитини, прив'язавши їх до актуального прожиткового мінімуму для дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Олексія Гончаренко .

За чинними правилами, батьки отримують одноразову допомогу на рівні 41 280 гривень, сума якої не змінювалася з 2014 року. Тобто щомісяця вони отримують по 860 гривень.

На думку Гончаренка, ці виплати не покривають мінімальні потреби дитини сьогодні.

Він також зазначив, що з 2014 року мінімальна зарплата зросла в 6,5 разів, тоді як сума допомоги залишилася незмінною.

"Я реєстрував петицію, щоб виплати були збільшені. Всім байдуже. Але хочуть, щоб якось покращувалась демографічна ситуація. Виплати на дитину не покривають навіть близько реально потреб, враховуючи стрімке зростання цін та мінімальної зарплати, яка збільшилась майже в 6,5 разів", - пояснив депутат.

Гончаренко у своєму законопроєкті пропонує новий підхід: одноразову виплату в розмірі 25 прожиткових мінімумів (73 000 грн) і щомісячні виплати протягом трьох років, що разом складають 105 прожиткових мінімумів (306 600 грн) на дитину відповідного віку.

На його думку, зміна підходу необхідна для стимулювання демографічного зростання і врахування економічних реалій в Україні сьогодні.

Нагадаємо, раніше заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, чим загрозлива ситуація з народжуваністю в Україні.